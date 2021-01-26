Лыжи или коньки: терапевт рассказал, какой вид зимнего спорта полезнее

https://static.news.ru/photo/3c20dae2-5fbc-11eb-a3bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катания на лыжах и коньках являются наиболее популярными видами массового зимнего спорта в России. При этом лыжная прогулка для среднестатистического человека полезнее пребывания на катке, считает терапевт Андрей Звонков.

По его словам, в лыжном спорте задействовано большее количество групп мышц, нежели в конькобежном. При катании на коньках работают в основном ноги и тазовый пояс, а руки задействованы мало. Зато у тех, кто встаёт на лыжи, работают все группы мышц — ноги, руки, грудь и спина. Таким образом, применяется более широкий спектр нагрузок, отметил врач.

Главное, подчеркнул он, не пытаться устанавливать какие-то рекорды. Два-три раза в неделю пройтись на лыжах по десять километров было бы идеально, отметил он.

Я бы предпочтение отдал лыжам, они для нашей дыхательной системы лучше, особенно если кататься где-то в лесной зоне. Елово-сосновый лес — это было бы просто чудесно. Но, опять же, не выкладываться там настолько, что потом будешь никакой, — цитирует Звонкова Life.

Он посоветовал брать с собой бутылку с водой. Однако напомнил, что она не должна быть холодной.

Что касается сжигания калорий, то в этом поможет любой вид спорта, добавил терапевт. Здесь между коньками и лыжами особой разницы нет.

Ранее, как писал NEWS.ru, предпочтение лыжам отдал и доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. По его словам, они дают большую физическую нагрузку, чем коньки.