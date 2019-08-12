https://static.news.ru/photo/e25b4810-bd20-11e9-b14e-fa163e074e61_660.jpg Любовь Соболь Фото: Сергей Булкин/News.ru

Троицкий суд Москвы оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий.

Суд признал её виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП, — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Алексеева.

Соболь оштрафована за проведение в Москве несанкционированной акции 3 августа. До этого такой же штраф ей был назначен Щербинским судом.

Как писал News.ru, что юристу Любови Соболь окончательно отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия. Ранее ЦИК нашла у Соболь имущество за рубежом, что недопустимо на выборах. Кроме того, она предоставила 4940 подписей, которые необходимы для выдвижения кандидатуры в Мосгордуму, однако 680 из них оказались поддельными.