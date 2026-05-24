Лук и чеснок попрут как на дрожжах: майская подкормка, о которой молчат соседи

Лук и чеснок редко дают крупные головки без правильной подкормки. Весной легко упустить момент, и урожай окажется слабым и мелким. Есть простой способ исправить это вовремя.

Огородники отмечают: лучшее время для подкормки — май, когда земля уже прогрелась и растения активно растут. Если затянуть, лук уйдет в перо, а головки не наберут вес.

Готовят смесь из кровяной муки, борной кислоты, йода и золы. Борную кислоту растворяют в теплой воде и соединяют с остальными компонентами в 10 литрах воды.

Поливают по влажной земле утром, по 200 мл под каждое растение. Подкормку делают один раз, до середины мая.

Смесь дает азот для роста, бор укрепляет луковицу, йод защищает от гнили, зола насыщает почву микроэлементами. В результате головки вырастают плотными и крупными.

Автор Марина Макарова уже пробовала этот способ и заметила, что лук хранится лучше и дольше. Она советует не пропускать утренний полив.

