С улыбкой и огнём в глазах: лучшие фото Грачевского и его детища

Киножурнал «Ералаш» явление уникальное. Формат весёлых историй с участием детей, придуманный Борисом Грачевским, был истинным изобретением. Перенести сатиру в мир детских проблем, наполнив её взрослой моралью, и показать всё это на экране было гениальным педагогическим и художественным новаторством. Именно поэтому смерть основателя «Ералаша» трогает многих. Вместе с Грачевским уходит эпоха беззаботного советского детства нескольких поколений россиян. А ещё Грачевский создал образцы игровой культуры. Он показал, что высокое искусство игры может быть воспитано с детства. Школу «Ералаша» прошли известные сегодня звёзды эстрады и шоубизнеса, самые яркие из которых запечатлены на этих фотографиях.
Борис Грачевский
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Борис Грачевский с женой Екатериной Белоцерковской
Владимир Смирнов/ТАСС
Борис Грачевский
Владимир Смирнов/ТАСС
Сергей Лазарев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Юлия Волкова
official_juliavolkova/instagram.com
Влад Топалов
vladtopalovofficial/instagram.com
Яна Поплавская
Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press
Федор Стуков
stukofffedor/instagram.com
Борис Грачевский
Сергей Булкин/NEWS.ru
Владимир Сычёв
Евгений Биятов/РИА Новости
Ольга Кузьмина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Головин
s.a.n.e.k13 /instagram.com
Глюкоза
glukozamusic/instagram.com
Борис Грачевский
Галина Кмит/РИА Новости