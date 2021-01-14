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Борис Грачевский
Общество

С улыбкой и огнём в глазах: лучшие фото Грачевского и его детища

11:45, 15 января 2021 68
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Киножурнал «Ералаш» явление уникальное. Формат весёлых историй с участием детей, придуманный Борисом Грачевским, был истинным изобретением. Перенести сатиру в мир детских проблем, наполнив её взрослой моралью, и показать всё это на экране было гениальным педагогическим и художественным новаторством. Именно поэтому смерть основателя «Ералаша» трогает многих. Вместе с Грачевским уходит эпоха беззаботного советского детства нескольких поколений россиян. А ещё Грачевский создал образцы игровой культуры. Он показал, что высокое искусство игры может быть воспитано с детства. Школу «Ералаша» прошли известные сегодня звёзды эстрады и шоубизнеса, самые яркие из которых запечатлены на этих фотографиях.

Борис Грачевский

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Борис Грачевский с женой Екатериной Белоцерковской

Владимир Смирнов/ТАСС

Борис Грачевский

Владимир Смирнов/ТАСС

Сергей Лазарев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юлия Волкова

official_juliavolkova/instagram.com

Влад Топалов

vladtopalovofficial/instagram.com

Яна Поплавская

Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Федор Стуков

stukofffedor/instagram.com

Борис Грачевский

Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Сычёв

Евгений Биятов/РИА Новости

Ольга Кузьмина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Головин

s.a.n.e.k13 /instagram.com

Глюкоза

glukozamusic/instagram.com

Борис Грачевский

Галина Кмит/РИА Новости

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