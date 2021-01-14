С улыбкой и огнём в глазах: лучшие фото Грачевского и его детища

Сегодня, 25 декабря, католики, а также ряд церквей, следующих григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово. Этот праздник всегда проходит с благородным размахом, в храмах ведутся праздничные богослужения, а люди собираются со своими родными и близкими на торжественные обеды или ужины. Дома, как правило, украшаются елями, символизирующими рай и вечную жизнь, а все дети ждут в гости Санта-Клауса с подарками.

Как проходит Рождество по всему миру — в галерее NEWS.ru.