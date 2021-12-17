Школьники из России взяли золото на международной олимпиаде по информатике

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Российские школьники в очередной раз показали высокий уровень знаний, обойдя ровесников на девятой Международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics. По итогам соревнований, проходивших в Румынии в дистанционном режиме, они завоевали несколько золотых медалей, сообщил Telegram-канал Минпросвещения «Большая перемена».

Российские школьники удостоены золотых медалей на 9-й Международной олимпиаде по информатике, — говорится в сообщении.

Золотые медали завоевали Фёдор Ромашов (Москва), Данил Клищ (Челябинск), Александр Бабин (Красноярск), Антон Степанов (Москва), а также Александр Некрасов (Москва). При этом Ромашов занял абсолютное первое место, набрав максимально возможный балл.

Россию на турнире представляли две команды, которые проходили подготовку на зимних учебно-тренировочных сборах. Отбор был проведён среди победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников по информатике.

Олимпиада проводилась в два тура, 16 и 17 декабря. Участниками соревнований стали 60 команд из 12 стран.

Ранее стало известно, что двое 11-классников Президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге — Иван Бахарев и Максим Туревский — получили два золота на международной олимпиаде по математике в Румынии. Второе место на турнире заняли школьники из Москвы.

Ранее пятеро участников российской сборной выиграли золотые медали на 51-й Международной олимпиаде по физике IPhO 2021. Они обновили прошлогодний рекорд — тогда каждый член команды также получил золото.