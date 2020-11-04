Лозу возмутило внимание российских СМИ к выборам в США

https://static.news.ru/photo/9bfdf70c-1ea7-11eb-b8c5-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Музыкант Юрий Лоза удивлён пристальным вниманием российских СМИ к президентским выборам в США. По его мнению, большой разницы от того, кто победит в них — Трамп или Байден — нет.

А с какого перепугу в российской медиасистеме так много внимания американским выборам? Нам-то какая разница, кто там победит? Понятно, что Байден наш враг, но а Трамп что, лучше к нам относится? — написал он в Facebook.

По его словам, нынешний хозяин Белого дома «более прикольный», но это не повод относить его к числу союзников России.

Лоза напомнил высказывание Александра III о том, что у России нет друзей и её «огромности боятся». Он отметил, что для США РФ всегда будет «империей зла». Независимо от тог, кто станет президентом, Штаты будут стремиться лишить нашу страну огромности.

Ранее NEWS.ru писал, что победа Байдена на выборах в США может обернуться для России обвалом экономики и затяжным кризисом. Такой прогноз дал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. Он считает, что с приходом к власти в США демократов во главе с Байденом Вашингтон вновь начнёт усиливать антироссийские санкции, что приведёт к девальвации рубля, инфляции и дальнейшему падению доходов населения РФ.