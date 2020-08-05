Лоза устыдил Ефремова за ложь о смертельном ДТП в Москве

https://static.news.ru/photo/aa1d0b44-d748-11ea-8522-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский и советский композитор Юрий Лоза обрушился с критикой в адрес Михаила Ефремова из-за того, что актёр отказался признать свою вину в ДТП, в результате которого погиб человек.

Ранее, выступая на заседании, подсудимый заявил, что не признаёт свою вину, потому что «ничего не помнит», включая то, как проходило медосвидетельствование после аварии. Инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП, заявил в суде, что сразу после случившегося Ефремов говорил ему, что именно он был за рулём.

Говоришь сначала одно, а потом другое. Ты кто? Здесь ему, как мне кажется, ни в коем случае делать было нельзя, если он хочет хоть какого-то к себе сочувствия. Всегда же можно показать эти съёмки с камер, они задокументированы. Так же всё есть. Если не помнишь — посмотри, может, вспомнишь, — подчеркнул музыкант в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он считает, что после таких заявлений у Ефремова не останется защитников. При этом он напомнил, что даже к отрицательным персонажам может быть хорошее отношение.

Возьмите наш фольклор. Песнь о Стеньке Разине. Разбойник, который утопил княжну. А мы о нём песни слагаем. Отрицательный герой не всегда не любим. Бывает так, случилось — у нас много оправданий, которые мы можем придумать, — жизнь такая, судьба, — рассуждает Лоза.

Ефремов обвиняется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент аварии артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин.

Как писал NEWS.ru, адвокат актёра Эльман Пашаев рассказал о козыре, который способен доказать невиновность артиста. Он отметил, что его предъявит не сразу. При этом Пашаев уточнил, что не хочет заниматься фальсификациями, поскольку «там как минимум везде были камеры».