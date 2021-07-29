«Ловушка бедности»: в МГУ объяснили, почему россияне не уезжают из регионов

Заведующая сектором лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских прокомментировала результаты опроса, согласно которым каждый четвёртый россиянин хочет переехать внутри страны. В разговоре с NEWS.ru она объяснила, что в реальности из-за бедности уезжает значительно меньше людей.

Она рассказала, что во время опросов о намерении уехать за границу многие говорят о таком желании. При этом реально уезжает значительно меньше людей.

Конечно, внутрироссийская эмиграция существенно более значима, чем международная, но даже в пределах России не так просто переехать, потому что есть такое явление как «ловушка бедности», — подчеркнула она.

По её словам, для переезда в большой город нужно иметь стартовый денежный и человеческий капитал, так как на новом месте нужно где-то жить и что-то есть. Кроме того, жизнь в больших городах дороже, чем в маленьких населённых пунктах.

Люди с низким уровнем дохода, даже если они искренне хотят вырваться из своих депрессивных малых городов, сельской местности, у них просто нет денег, чтобы реально уехать куда-то. При опросах они, конечно, могут это гостить и это отражает их воззрения, но дойдёт ли до практики — большой вопрос, — заключила эксперт.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым сменить постоянное место жительство внутри страны хотел бы каждый четвёртый россиянин. Чаще остальных сменить место жительства желают молодые граждане и жители небольших городов. Среди них, 19% планирует переехать в течение года или двух лет, 25% — в течение ближайших трёх-пяти лет, 7%— в течение шести-девяти лет, ещё 26% пока не задумывались о сроках.

При этом, самыми популярными городами для переезда являются Москва (24%), Санкт-Петербург и Краснодар (по 12%). Высокий уровень жизни и возможность найти работу стоят на первом месте среди мотиваций Кроме того, потенциальных мигрантов привлекают благоприятный климат, а также возможность жить ближе к родственникам.