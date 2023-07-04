Лодки браконьеров захотели передать армии Глава Астраханской области Бабушкин согласился с идеей передать военным на СВО лодки браконьеров

Фото: Губернатор Астраханской области/telegram

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин согласился с инициативой военкоров передать военным, находящимся в зоне СВО, конфискованные у браконьеров лодки. В своем Telegram-канале он назвал предложение важным и отметил, что дал поручение проработать вопрос его реализации.

По поступившему в Сети обращению дал поручение проработать вопрос передачи Министерству обороны изъятых у браконьеров плавсредств. Инициатива важная, изучаем возможность, — написал Бабушкин.

Он выразил надежду, что решение будет найдено в короткое время.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» обратился к главам Дагестана, Татарстана, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев. Власти регионов попросили создать механизм передачи конфискованных плавательных средств армии. Авторы Telegram-канала указали на то, что множество лодок с несколькими мощными моторами «гниют по штрафстоянкам», хотя могут спасти жизни военнослужащий группировки войск «Днепр» под Херсоном.

3 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные по-прежнему предпринимают попытки форсировать Днепр. По его словам, бойцы ВСУ пытаются минировать подходы к позициям ВС РФ, а также переправляться мелкими группами на лодках к левому берегу Днепра. Он подчеркнул, что российские силы успешно отражают наступление противника.