Лишившаяся кистей Маргарита Грачёва рассказала о предстоящей свадьбе

https://static.news.ru/photo/277e3988-d199-11ea-8c4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/margoritka1211

Жертва домашнего насилия Маргарита Грачёва, которой в декабре 2017 года муж-ревнивец отрубил кисти рук, рассказала о своих планах на свадьбу.

Несмотря на то что 27-летняя мама двоих детей ещё не решила представить избранника широкой публике, она уже определила дату бракосочетания.

В сентябре я выхожу замуж, и сейчас идёт активная подготовка. Надеюсь, вирус нам не помешает, — написала Грачёва в Instagram.

Подписчики Грачёвой поспешили поздравить девушку с приятными переменами.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший муж Грачёвой по имени Дмитрий продолжает угрожать пострадавшей даже из мест заключения.