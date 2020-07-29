Лишившаяся кистей Маргарита Грачёва рассказала о предстоящей свадьбе

Жертва домашнего насилия Маргарита Грачёва, которой в декабре 2017 года муж-ревнивец отрубил кисти рук, рассказала о своих планах на свадьбу.
Несмотря на то что 27-летняя мама двоих детей ещё не решила представить избранника широкой публике, она уже определила дату бракосочетания.
В сентябре я выхожу замуж, и сейчас идёт активная подготовка. Надеюсь, вирус нам не помешает, — написала Грачёва в Instagram.
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Подписчики Грачёвой поспешили поздравить девушку с приятными переменами.
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