Лидер партии «Новые люди» призвал власти «отстать» от комиков и блогеров

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев призвал российские власти и силовиков оставить в покое комиков и блогеров. По его словам, даже в их партии уже начали высказываться против певца Моргенштерна. С трибуны Госдумы он также напомнил коллегам, что все они когда-то были 20-летними, сообщает Telegram-канал издания URA.RU.

Не затыкайте им рты, чтобы в стране не становилось душно, — заявил он.

Ранее в Петербурге отменили концерт комика Руслана Белого. Городские власти рассказали, что мероприятие отсутствовало в репертуарном плане, так как на момент подачи заявки на его проведение у организатора не было уникального QR-кода. Белый нашёл данную причину формальной. По его словам, этой осенью несколько его запланированных концертов (в том числе в Петербурге) были отменены на самом деле из-за политических шуток на концертах. В частности, комик упоминает в них президента России Владимира Путина, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и митинги.

Также сообщалось, что в ноябре 2021 года МВД возбудило административное дело в отношении телеканала ТНТ после поцелуя двух комиков на шоу «Игра». На программу правоохранителям пожаловался депутат Госдумы Михаил Романов. По его словам, к нему поступило заявление от граждан о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в эфире телеканала.