Лидер ЛДПР вступился за тульскую медсестру

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался в защиту тульской медсестры, надевшую бикини под прозрачный защитный костюм.

По мнению политика, на данный инцидент не стоит обращать внимания в свете ситуации с коронавирусом. Жириновский отметил, что медики работают в тяжёлых условиях и призвал пожалеть их.

Давайте будем помягче и не будем внимание обращать, как одет медработник под этим защитным костюмом, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Фото медсестры в бикини под прозрачным защитным костюмом сделал один из пациентов Тульской областной больницы. После того, как оно попало в СМИ и Интернет, медработник получила дисциплинарное взыскание. Сама она объяснила, что решила надеть защитный костюм прямо на нижнее бельё из-за жары, при этом не знала, насколько костюм прозрачен.

Ранее NEWS.ru писал, что за медсестру заступился министр здравоохранения региона Алексей Эрк. Он поблагодарил девушку за её труд и отметил, что в работе часто происходят непредсказуемые вещи.