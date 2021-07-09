Лесным инспекторам могут дать право наказывать за поджог травы

В Госдуме предложили расширить полномочия лесных инспекторов. Как сказал «Парламентской газете» председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, лесничим нужно дать право в километровой зоне вокруг леса составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении людей, которые устраивают сельхозпалы.

В настоящее время лесные инспекторы не имеют право пресекать нарушения на сельскохозяйственных землях — они отвечают за порядок только на лесных территориях. Грубо говоря, они должны стоять на кромке леса и смотреть, как на них надвигается огневой фронт, — отметил депутат.

Кроме того, Бурматов считает, что лесничим необходимо поднять зарплаты, а также кратно увеличить их штат, чтобы они могли эффективнее бороться с нарушениями.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Челябинской области выросла втрое и составила 14 тысяч гектаров.