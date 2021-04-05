Дочь российского миллионера задержали за неприличное фото в Дубае

https://static.news.ru/photo/30c842e2-95ff-11eb-bb4c-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Одной из девушек, снявшихся обнажёнными на балконе отеля в Дубае, оказалась дочь российского банкира. Вскоре местная полиция задержала нарушительниц.

Среди них могла находиться родственница экс-сотрудника Национального корпоративного банка, передаёт Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Помимо неё, сотрудники правоохранительных органов заключили под стражу семь гражданок РФ, а также представительниц Украины, Молдовы и Белоруссии. Их обвинили в публичном разврате. Снимки попали в Сеть 3 апреля. Их сделали очевидцы с соседних балконов. По некоторым данным, фото- и видеосъёмка осуществлялась в рекламных целях.

Девушкам грозит шесть месяцев лишения свободы и штрафы в пять тысяч дирхамов (почти 105 тысяч рублей). Организаторы мероприятия рискуют отправиться в тюрьму на 1,5 года и заплатить 50 тысяч дирхамов ( около миллиона рублей). Но фигурантов власти эмирата могут помиловать на фоне наступления месяца Рамадана.

Ранее, как писал NEWS.ru, французская актриса Корина Масьеро во время вручения кинопремии «Сезар» разделась догола в знак протеста против ограничений для сферы культуры, введённых из-за пандемии коронавируса. Ранее, как писал NEWS.ru, французская актриса Корина Масьеро во время вручения кинопремии «Сезар» разделась догола в знак протеста против ограничений для сферы культуры, введённых из-за пандемии коронавируса.