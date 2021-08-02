Лемур в Петербурге превратил черепаху в личный транспорт

Ленинградский зоопарк поделился с подписчиками уморительным видео, на котором обнаглевший лемур пришёл к выводу, что ему срочно нужно покататься по вольеру. И лучший способ это сделать — использовать шпороносную черепаху в виде личного транспорта.

Покатай меня, большая черепаха! Шпороносные черепахи — третьи по величине в мире среди этих сухопутных рептилий. В нашем зоопарке летом они живут в вольере с очаровательными лемурами, — сказано в сообщении зоопарка.

По словам сотрудников, черепаха была не против бесплатной эксплуатации. Она не только подружилась с пушистым другом, но и «с ветерком» прокатила его по вольеру, демонстрируя свою запредельную скорость посетителям.

Платят ли лемуры за проезд — пока для нас загадка. Посмотрите это уникальное видео и улыбнитесь новой неделе, — добавили в зоопарке.

Ранее в Twitter набрал популярность ролик с названием «Не все собаки спортивные», где показан щенок золотистого ретривера, который не справился с полосой препятствий, потому что оказался слишком ленивым, хотя и очень старался.