Лекарства в России могут начать продавать в необычном месте Минздрав хочет разрешить «Почте России» продавать лекарства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Почте России» могут разрешить продавать лекарства в некоторых населенных пунктах, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Речь идет о поселках и селах, в которых нет медицинских организаций, передает ТАСС.

Сейчас мы рассматриваем в том числе предложение разрешить отпуск части лекарственных препаратов через «Почту России» там, где нет медицинской организации или аптечного центра, — сказал он в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ.

Он также отметил, что ведомство обеспечило возможность отпуска медицинской продукции почти в 40 тысячах фельдшерско-акушерских пунктах. Кроме того, в небольших населенных пунктах построены 33 стационарных медицинских корпуса и 1,6 тысячи поликлиник.

Ранее член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина напомнила, что ветераны СВО, герои РФ, инвалиды, дети из многодетных семей входят в перечень лиц, которые могут получить лекарства бесплатно или приобрести их с 50%-ной скидкой. По ее словам, льгота распространяется на медикаменты из жизненно необходимых и важнейших препаратов.

До этого стало известно, что в России отозвана регистрация двух препаратов для лечения рака крови иностранного производства. Права на них принадлежат американской фармкомпании Bristol-Myers Squibb — одной из немногих фармкомпаний, что ушла с российского рынка после начала СВО.