Минздрав отозвал регистрацию двух препаратов для лечения рака Минздрав отозвал регистрацию двух препаратов против рака крови

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России отозвана регистрация двух препаратов для лечения рака крови иностранного производства, пишет «Коммерсант». Журналисты уточнили, что права на них принадлежат американской фармкомпании Bristol-Myers Squibb — одной из немногих фармкомпаний, что ушла с российского рынка после начала СВО.

Некоторое время назад эти препараты были самыми продаваемыми в сегменте госзакупок, но сейчас они вынуждены уступить доли российским дженерикам, сказано в материале. Именно с этим, по словам авторов статьи, связан отзыв американской стороной регистрационных удостоверений на свои препараты.

Ранее стало известно, что в России вакцина от рака будет бесплатной. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург добавил, что препарат будет лечить меланомы, рак почки, легких и многие другие разновидности онкозаболеваний. В стране более 600 тысяч онкобольных, и их число может вырасти, поэтому сейчас создание онковакцины является одной из приоритетных задач правительства.

Кроме того, компания из подмосковного Королева создала лекарство от рака. В беседе с NEWS.ru по телефону ее представитель заявил, что препарат еще находится в разработке. Сейчас проводятся испытания на добровольцах, и пока неясно, когда они завершатся.

Тем временем ученые из Института биофизики МФТИ создали препарат, который может победить рак легких. А в январе стало известно о первой пациентке с раком крови, которая успешно прошла лечение отечественным препаратом «Утжефра». У 59-летней женщины был подтвержден полный ответ на терапию и не было осложнений.