Легойда ответил патриарху Варфоломею на его заявление о русском народе

https://static.news.ru/photo/3305111a-dbe8-11ea-87c2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Легойда Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Те страдания, которые принесли действия Константинопольского патриархата на Украине, отдаются болью в сердце каждого русского человека и мало вяжутся с образом действий церкви-матери. Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Такое заявление Легойда сделал после того, как 9 августа в одном из стамбульских монастырей, принадлежащем русскому Пантелеимонову монастырю, патриарх Варфоломей назвал весь русский народ своими духовными чадами.

Мнение самого русского народа, конечно, никто уточнить не потрудился, — написал он в своём Telegram-канале.

Легойда считает, что таким образом, Варфоломей решил напомнить, что Константинопольский патриархат — церковь-мать Русской церкви, от Константинополя «русский народ принял христианство, получил свет, принял крещение». Он также напомнил, что Варфоломей не раз объявлял о своём «праве на вмешательство в дела других поместных церквей».

В 2018 году в Киеве прошёл «автокефальный объединительный собор», на котором была создана так называемая «Православная церковь Украины» (ПЦУ). После того как Константинопольский патриарх выдал ей томос об автокефалии (независимости), Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с Варфоломеем.

В июне патриарх Филарет, который известен как непримиримый сторонник полной независимости украинской церкви, потребовал от Варфоломея новый томос об автокефалии. Прежний документ лидер неканонического Киевского патриархата посчитал лукавым, писал NEWS.ru.