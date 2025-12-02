День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 07:39

Легкий как облако: превращаю залежавшиеся яблоки в изысканный низкокалорийный десерт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти яблочные облака — настоящая магия для тех, кто любит сладкое, но следит за питанием. Невесомые, тающие во рту, с естественной сладостью яблок — они становятся идеальным десертом для детей и взрослых. Готовятся всего из двух простых ингредиентов, но создают ощущение праздника.

Готовлю я так: 17 граммов желатина заливаю небольшим количеством холодной воды и оставляю набухать. 700 граммов яблочного пюре подогреваю на медленном огне, но не кипячу. Добавляю набухший желатин и тщательно размешиваю до полного растворения. Смесь слегка остужаю, затем взбиваю миксером на высокой скорости 7–10 минут, пока масса не увеличится в объеме и не станет воздушной и пышной. Перекладываю в формы или просто выкладываю ложкой на пергамент и отправляю в холодильник на 2–3 часа до полного застывания. Получаются нежные облачка с чистым яблочным вкусом, которые можно украсить ягодами или мятой.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
Читайте также
Ужин в стиле мафии — эти каннеллони станут вашим «телепортом» на Сицилию: готовятся до безобразия просто
Общество
Ужин в стиле мафии — эти каннеллони станут вашим «телепортом» на Сицилию: готовятся до безобразия просто
4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество
4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Запреты для елки: эти цвета разозлят Огненную Лошадь и украдут вашу удачу в 2026 году
Общество
Запреты для елки: эти цвета разозлят Огненную Лошадь и украдут вашу удачу в 2026 году
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Общество
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Ресторатор раскрыл, популярны ли блюда от нейросетей
Общество
Ресторатор раскрыл, популярны ли блюда от нейросетей
еда
рецепты
советы
блюда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд Москвы рассмотрит крупнейшее дело о взятках в МВД
Адвокат объяснил, почему нельзя оплачивать взятый мошенниками кредит
Посещение Путиным военного штаба 30 ноября попало в кадр
На Украине озвучили правду о должности главы президента офиса Зеленского
«Перламутровые узелки»: названы симптомы заразного кожного заболевания
«Черные копатели» Амурской области добыли уголь на десятки миллионов рублей
Трамп пообещал устроить «адскую расплату» одной стране
Названа причина, по которой Путин и Трамп еще не договорились по Украине
Европа закачала рекордные объемы газа перед зимой
«Не ждите»: молодая невеста Лепса об отмене свадьбы
Российский хоккеист поучаствовал сразу в двух драках в одном матче НХЛ
Депутат предложил запретить любую деятельность Вайкуле в России
ВС России ликвидировали украинскую ДРГ, пытавшуюся заминировать лес
Олимпийский чемпион назвал размер призовых на Кубке России по биатлону
ВС РФ освободили Красноармейск и Волчанск: новости СВО на утро 2 декабря
Цены на алкоголь к Новому году: когда подорожает, как отличить подделку
Audi внезапно зарегистрировала новые товарные знаки в России
ФНС закрыла благотворительный фонд, связанный с Долиной
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 декабря: инфографика
Атака ВСУ привела к пожару на объектах ТЭК в российском регионе
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.