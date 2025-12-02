Легкий как облако: превращаю залежавшиеся яблоки в изысканный низкокалорийный десерт

Эти яблочные облака — настоящая магия для тех, кто любит сладкое, но следит за питанием. Невесомые, тающие во рту, с естественной сладостью яблок — они становятся идеальным десертом для детей и взрослых. Готовятся всего из двух простых ингредиентов, но создают ощущение праздника.

Готовлю я так: 17 граммов желатина заливаю небольшим количеством холодной воды и оставляю набухать. 700 граммов яблочного пюре подогреваю на медленном огне, но не кипячу. Добавляю набухший желатин и тщательно размешиваю до полного растворения. Смесь слегка остужаю, затем взбиваю миксером на высокой скорости 7–10 минут, пока масса не увеличится в объеме и не станет воздушной и пышной. Перекладываю в формы или просто выкладываю ложкой на пергамент и отправляю в холодильник на 2–3 часа до полного застывания. Получаются нежные облачка с чистым яблочным вкусом, которые можно украсить ягодами или мятой.

