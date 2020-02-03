Москва за десять лет сделала резкий скачок в развитии, превратившись в современный мегалополис, жители которого управляют своей жизнью с помощью смартфонов. Столице помогла программа «Умный город».
Об этом
По его мнению, Москва стала городом, где есть возможность оплатить проезд в транспорте телефоном, умными часами или специальным кольцом.
Автор статьи отмечает, что горожанам помогает обилие онлайн-сервисов. Благодаря им москвичи могут управлять запросами на административные документы, оплачивать коммунальные услуги, парковки и штрафы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что москвичам пообещали впервые за всю зиму «нормальную погоду». Температура в Москве 6 февраля впервые за всю зиму приблизится к климатической норме, сообщил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, ночью ожидается от 9 до 14 градусов мороза, а днём — от 5 до 10 градусов. Однако уже 9 февраля зимняя погода сменится более тёплой.
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