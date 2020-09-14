ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о повышении почасовой оплаты труда

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об установлении минимальной почасовой оплаты труда в размере 150 рублей в час.
Авторы проекта предлагают повысить часовую ставку, которая на сегодняшний день, по их мнению, крайне низка, с 2021 года. Депутаты уверены, что предлагаемая ими мера должна коснуться тех, кто трудится по срочным договорам на условиях неполного рабочего времени.
Они отметили, что в 2020 году такая ставка исходя из минимального размера оплаты труда (12 130 рублей) составляет от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле. Такое положение дел, по словам авторов проекта, позволяет работодателям, с одной стороны, получать «необоснованно высокую прибыль», а с другой — избежать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в социальные фонды. В пояснительной записке депутаты отметили, что минимальную почасовую ставку следует индексировать один раз в год в зависимости от инфляции,
При этом в правительстве РФ проект поддержки не нашёл. В заключении кабинета министров говорится, что российское законодательство не предусматривает новые расходы, которые в законопроекте предлагается финансировать из Фонда национального благосостояния.
Ранее NEWS.ru писал о том, что идея о введении минимального размера часовой ставки оплаты труда не поможет обязать всех работодателей платить сотрудникам зарплаты не ниже минимального размера оплаты труда, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
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