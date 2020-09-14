ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о повышении почасовой оплаты труда

https://static.news.ru/photo/0782dac8-f753-11ea-a3ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об установлении минимальной почасовой оплаты труда в размере 150 рублей в час.

Авторы проекта предлагают повысить часовую ставку, которая на сегодняшний день, по их мнению, крайне низка, с 2021 года. Депутаты уверены, что предлагаемая ими мера должна коснуться тех, кто трудится по срочным договорам на условиях неполного рабочего времени.

Они отметили, что в 2020 году такая ставка исходя из минимального размера оплаты труда (12 130 рублей) составляет от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле. Такое положение дел, по словам авторов проекта, позволяет работодателям, с одной стороны, получать «необоснованно высокую прибыль», а с другой — избежать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в социальные фонды. В пояснительной записке депутаты отметили, что минимальную почасовую ставку следует индексировать один раз в год в зависимости от инфляции, передаёт РИА Новости.

При этом в правительстве РФ проект поддержки не нашёл. В заключении кабинета министров говорится, что российское законодательство не предусматривает новые расходы, которые в законопроекте предлагается финансировать из Фонда национального благосостояния.

Ранее NEWS.ru писал о том, что идея о введении минимального размера часовой ставки оплаты труда не поможет обязать всех работодателей платить сотрудникам зарплаты не ниже минимального размера оплаты труда, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.