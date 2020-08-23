Кузнецова сообщила о готовности документов для эвакуации из Сирии 87 детей

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила о готовности документов для эвакуации из Сирии ещё 87 российских детей. По её словам, в республике, по приблизительным подсчётам, могут находиться ещё около 200 детей.
Сейчас идёт подготовка к следующему вылету. У нас готовы документы на 87 детей, и их розыск ведётся сейчас в лагерях, мы на связи с той стороной, с курдами и с руководством лагерей, — сказала Кузнецова.
Омбудсмен также заявила о важности доставки следующим рейсом детей, которые больны и которым требуется срочная помощь.
В последний вылет этих детей забрать не удалось из-за ограничений в связи с коронавирусной инфекцией.
Как сообщает ТАСС, в ночь на 18 августа самолёт Минобороны РФ доставил из Сирии в Россию 26 детей в возрасте от 1 года до 15 лет.
Как ранее писал NEWS.ru, 19 августа военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, сообщают местные СМИ.
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