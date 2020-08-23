Кузнецова сообщила о готовности документов для эвакуации из Сирии 87 детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Политик Алексей Навальный, который находится на лечении в клинике Charite в Берлине, был доставлен в Германию в статусе «гостя канцлера».

Как сообщает телеканал ZDF со ссылкой на МВД ФРГ, такой статус позволяет обеспечивать Навальному круглосуточную полицейскую охрану. То, что он не является представителем госвластей, здесь не играет никакой роли, —...