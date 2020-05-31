Кузнецова призвала Путина реформировать органы опеки

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Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о клевете и заведомо ложном доносе в связи с информацией о вымогательстве. Соответствующее заявление он направил в ГУВД по Москве.

Об этом рассказала его советник Юлия Мелано, передаёт ТАСС. Причиной стало появление в СМИ информации о факте вымогательства со стороны руководства ведомства у польской организации «Млековита». В службе уже отрицали...