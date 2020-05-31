Кузнецова призвала Путина реформировать органы опеки

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова пожаловалась президенту Владимиру Путину на постоянные сбои в работе органов опеки и призвала реформировать систему.
По словам детского омбудсмена, частота жалоб на работу органов опеки и попечительства в России выросла на 23%.
Наши проверки, мониторинг, который мы провели в регионах, подтверждает системные сбои в работе этой структуры. Более того, прокурорские проверки, работа следственных органов также дают основание полагать о наличии системных сбоев в работе данной структуры. <...> Мы предлагаем не ограничиваться точечными мерами, — цитирует Кузнецову ТАСС.
Омбудсмен обратилась к Путину на встрече президента с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».
Как писал NEWS.ru, Кузнецова предложила ограничить продажу абортируемых лекарств, чтобы повлиять на ситуацию с абортами в стране.
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