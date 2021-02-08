Кузнецова: нужно по умолчанию ставить «родительский контроль» на сим-карты

https://static.news.ru/photo/49fc81a0-6a9a-11eb-b6f3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова обратилась к провайдерам мобильной связи с предложением при оформлении родителями сим-карт для детей по умолчанию предоставлять функцию «родительского контроля», позволяющий исключить доступ к запрещённом сведениям.

Кузнецова подчеркнула, что для выхода в интернет подростки чаще всего используют именно смартфоны. По её мнению, также для повышения безопасности детей в Сети необходимо сопровождение несовершеннолетних, оказавшихся в той или иной степени вовлечёнными в деструктивные группы.

Их нельзя бросать без внимания. С каждым из них нужно работать, выявляя причины, по которым они увлеклись таким контентом, и предоставить альтернативу, возможность проявить себя в созидательной деятельности, вовлекая в реальную созидательную офлайн-активность, обеспечивая доступное дополнительное образование и организованный досуг, — отметила она.

Уполномоченный по правам ребёнка добавила, что также нужно стараться больше общаться, для того чтобы «услышать и понять друг друга», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Кузнецова сообщила, что в России с начала пандемии коронавирусной инфекции увеличилось количество обращений, связанных с обеспечением информационной безопасности детей.