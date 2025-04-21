Куриные ножки в мешочках из слоеного теста! Вкуснятина на ужин за полчаса!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим обалденные куриные ножки в слоеных мешочках! Что может быть вкуснее хрустящего слоёного теста и сочной курочки внутри? Это блюдо выглядит как ресторанный шедевр, но готовится проще простого! Всего 4 ингредиента и минимум усилий — и перед вами настоящий кулинарный сюрприз, который удивит и домочадцев, и гостей.

Разморозьте 500 г слоёного теста и раскатайте в пласт. Куриные ножки (8 шт.) посолите, поперчите, добавьте любимые специи. Нарежьте тесто на квадраты, в центр каждого положите ножку, заверните как мешочек, защепляя края. Смажьте взбитым яйцом для золотистой корочки.

Выпекайте 30–35 минут при 200 °C до румяного цвета. Аромат свежей выпечки с курицей сведёт с ума всех домашних! Подавайте горячими — при надрезе из мешочков вырвется соблазнительный пар, а внутри вас ждёт нежнейшее мясо в хрустящей «обёртке». Идеально сочетается со свежими овощами или лёгким салатом.

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