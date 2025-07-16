Куриные котлеты с майонезом: даже ленивый осилит

Если вам хочется приготовить что‑то вкусное, но быстро и без заморочек — эти котлеты из куриного фарша с майонезом и крахмалом как раз то, что нужно. Они всегда получаются мягкими и сочными, а еще отлично подходят для домашних бургеров. Просто положите их в булочку с помидором, салатом и соусом — и ваш фастфуд уже не из «фаст».

Почему стоит попробовать

Эти котлеты — находка для тех, кто не любит долго возиться на кухне. Готовятся за считаные минуты, жарятся, как оладьи, и получаются вкуснее, чем магазинные.

Что понадобится

Куриный фарш — 420 г

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 3 ст. л.

Картофельный крахмал — 3 ст. л.

Куриные яйца — 2 шт.

Растительное масло — для жарки

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Как готовить

В миске соедините куриный фарш с пропущенными через мясорубку луком и чесноком. Добавьте майонез, соль, перец и хорошо перемешайте. Вбейте яйца и всыпьте крахмал, снова вымесите фарш. Дайте массе постоять 5 минут, затем еще раз перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Набирайте фарш ложкой и жарьте на среднем огне с двух сторон, как оладьи.

Готовые котлеты можно просто подать с гарниром или собрать из них домашние бургеры — сочные, мягкие и ароматные. Попробуйте, и вам больше не захочется покупать готовые полуфабрикаты.

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