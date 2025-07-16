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16 июля 2025 в 15:26

Куриные котлеты с майонезом: даже ленивый осилит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вам хочется приготовить что‑то вкусное, но быстро и без заморочек — эти котлеты из куриного фарша с майонезом и крахмалом как раз то, что нужно. Они всегда получаются мягкими и сочными, а еще отлично подходят для домашних бургеров. Просто положите их в булочку с помидором, салатом и соусом — и ваш фастфуд уже не из «фаст».

Почему стоит попробовать

Эти котлеты — находка для тех, кто не любит долго возиться на кухне. Готовятся за считаные минуты, жарятся, как оладьи, и получаются вкуснее, чем магазинные.

Что понадобится

  • Куриный фарш — 420 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Картофельный крахмал — 3 ст. л.
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Растительное масло — для жарки
  • Соль и черный молотый перец — по вкусу

Как готовить

  1. В миске соедините куриный фарш с пропущенными через мясорубку луком и чесноком.
  2. Добавьте майонез, соль, перец и хорошо перемешайте.
  3. Вбейте яйца и всыпьте крахмал, снова вымесите фарш.
  4. Дайте массе постоять 5 минут, затем еще раз перемешайте.
  5. Разогрейте сковороду с маслом. Набирайте фарш ложкой и жарьте на среднем огне с двух сторон, как оладьи.

Готовые котлеты можно просто подать с гарниром или собрать из них домашние бургеры — сочные, мягкие и ароматные. Попробуйте, и вам больше не захочется покупать готовые полуфабрикаты.

Устали от привычных котлет? Попробуйте это нежное чудо из крабовых палочек — они станут настоящим открытием в вашем меню!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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