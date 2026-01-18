Атака США на Венесуэлу
Курица, лимон и оливки — взрыв вкуса! Готовлю легкое марокканское рагу со специями за 15 минут на одной сковороде

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда нет сил на сложные рецепты, а полезный ужин нужен прямо сейчас, это блюдо — идеальный выбор. Все режется крупно, тушится в одной посуде, а результат получается сочным, ароматным и полностью соответствующим принципам здорового питания.

Куриное филе (300 г) промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и нарезаю крупными кубиками. Половину луковицы чищу и мелко шинкую. Чеснок (1 зубчик) пропускаю через пресс. С половины лимона снимаю цедру на мелкой терке, стараясь не задеть белую горькую часть, а затем выжимаю из нее сок. На сковороду с антипригарным покрытием или с небольшим количеством воды/бульона выкладываю лук и чеснок. Пассерую на среднем огне 2–3 минуты до мягкости. К луку добавляю куркуму (1/2 ч. л.) и молотый имбирь (1/2 ч. л.), быстро перемешиваю, чтобы специи раскрыли аромат. Следом выкладываю на сковороду кусочки куриного филе. Обжариваю все вместе 3–4 минуты, помешивая, пока курица не побелеет со всех сторон. Затем добавляю в сковороду цедру и сок половины лимона, а также зеленые оливки (40 г). Если оливки крупные, можно их разрезать пополам. Аккуратно перемешиваю, чтобы все ингредиенты соединились. Уменьшаю огонь до минимума, накрываю сковороду крышкой и тушу 12–15 минут. За это время курица полностью приготовится, станет мягкой и пропитается всеми соками и ароматами. В конце пробую и, если нужно, добавляю немного соли (оливки уже дают соленость) и черного перца. Подаю горячей, украсив долькой лимона или свежей кинзой.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

