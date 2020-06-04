Курьеры назвали причины готовящейся забастовки

https://static.news.ru/photo/93f3460e-a696-11ea-b9c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники службы доставки еды Delivery Club пожаловались на ухудшение условий работы. Они хотят устроить забастовку.

Курьеры рассказали, что теперь заказы могут приходить даже по адресу, который находится в 10 километрах от начальной точки. При отказе работник получает штраф, передаёт телеканал «360».

Все работают, пытаются что-то заработать, а под конец рабочей смены приходят штрафы по 1800–2000 рублей, и люди начинают работать в минус, — поделился один из доставщиков.

Многие сотрудники готовы просто отказаться выходить на работу. Некоторым из них уже звонили с угрозами увольнения.

Официальный представитель компании Алексей Белоусов ответил, что курьеры стали получать больше денег, а организация за свой счёт увеличила им чаевые в два раза. Он пообещал выяснить причину недовольства сотрудников.

Как писал NEWS.ru, курьеры Delivery Club намерены устроить забастовку в пятницу, 5 июня.