Куранты на Спасской башне отключат для установки новых колоколов

https://static.news.ru/photo/246a3db0-095b-11eb-a4e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на пятницу, 8 октября, на Спасской башне Кремля будут отключены часы и колокольный бой курантов.

В Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) сообщили, что на курантах дооснастят звонницу новыми колоколами.

На звоннице планируется установить 12 новых колоколов, после чего все музыкальные произведения будут звучать в полной октаве, сообщил ТАСС.

Изначально весь колокольный ярус Спасской башни был полностью занят колоколами, в подбор входило 35 колоколов, после 1935 года их стало всего 17. Дооснастить звонницу было решено в 2017 году. Для реализации проекта была сформирована рабочая группа, в которую вошли представители администрации президента, министерства культуры, ФСО и региональной общественной организации «Общество церковных звонарей».

Ранее NEWS.ru писал, что Государственный Исторический музей объявил об окончании сбора денег на реставрацию памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Организаторам акции удалось собрать 58 млн рублей. Восстановление монумента планируют завершить в 2023 году.