Кудрин заявил, что 20% нуждающихся россиян не получают никакой поддержки

https://static.news.ru/photo/21c15c56-9209-11eb-bf1e-96000091f725_660.jpg Фото: council.gov.ru

Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что более 20% россиян, живущих за чертой бедности, не подпадают ни под какие формы государственной поддержки.

Наш анализ программ по борьбе с бедностью показал, что остаются неохваченными господдержкой категории граждан и более 20% граждан не подпадают ни под какие формы поддержки, хотя находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума, — цитирует РИА Новости Кудрина.

Выступая на пленарном заседании Совета Федерации, глава Счётной палаты признал, что большую роль в снижении рисков бедности в прошлом году сыграли пособия на детей, которые выплачивались в рамках антикризисных мер. Если бы их не было, то доля бедных россиян, по его мнению, увеличилась бы ещё на 2%.

Кудрин подчеркнул, что нужны дополнительные меры для достижения показателей, установленных президентом РФ, и напомнил, что Владимир Путин поставил цель к 2030 году снизить уровень бедности с 13,2% до 6,6% населения.

Как писал NEWS.ru, ранее Кудрин заявил, что рассчитывать социальные пособия необходимо исходя из общего дохода семьи и выплачивать их не только семьям с детьми. Соответствующие предложения он уже представил в правительство РФ. Он пояснил, что сотрудники Счётной палаты проанализировали действующие в РФ меры поддержки и возможность их увеличения. По мнению экспертов, даже если распространить детское пособие на несовершеннолетних до 17 лет, некоторые семьи не смогут выйти из зоны бедности, так как пособие распределяется между всеми членами семьи и дефицит дохода может превышать размер этого пособия.