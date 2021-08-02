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Кудрин считает, что не стоит вводить новые налоги

05:10, 03 августа 2021
Кудрин считает, что не стоит вводить новые налоги Алексей Кудрин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что правительству не стоит повышать фискальную нагрузку в России. Об этом сообщает РБК.

Я скорее сдержанно отношусь к новым налогам, особенно если это несколько позиций, которые сами по себе не такие уж ёмкие. Все-таки правительство обещало в какой-то момент не трогать налоги в течение шести лет, — заявил Кудрин журналистам.

Он отметил, что Россия, пожалуй, находится не в столь критической ситуации, чтобы кабмин нарушил это обещание.

Несмотря на то, что правительство посулило не повышать налоги до 2024 года, в прошлом году была повышена ставка НДФЛ для состоятельных граждан. Также был увеличен налог для производителей металлов и удобрений.

Ранее глава Счётной палаты заявил, что регулирование цен на отдельные товары следуют заменить на целевые субсидии и другие меры поддержки нуждающихся граждан. Он призвал правительство подумать над адресной помощью для населения на определённые виды товаров или над введением скидок.

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