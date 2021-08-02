Кудрин предлагает точечные субсидии вместо контроля цен

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что регулирование цен на отдельные товары следуют заменить на целевые субсидии и другие меры поддержки нуждающихся граждан. Об этом он заявил в интервью журналистам РБК.

Конечно, я с настороженностью отношусь к таким мерам. Когда возникает шок или пик негативного явления, это возможно и разумно. Но действие таких мер в течение трёх, четырёх месяцев уже чревато другими дисбалансами, — заявил Кудрин.

Поэтому он призвал правительство подумать над адресной помощью для населения на определённые виды товаров или над введением скидок.

О мерах по удерживанию цен на определённые товары в правительстве объявили в декабре прошлого года. Власти заключили соглашения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.

Цены были установлены на уровне 36 и 95 рублей за килограмм в опте, а также 46 и 110 рублей в рознице соответственно. Соглашение по сахару истекло 1 июня, а по подсолнечному маслу оно будет действовать до 1 октября 2021 года.

В июне и первой половине июля в России зафиксировали первые признаки ослабления инфляционного давления. Но данных признаков пока недостаточно для того, чтобы говорить об устойчивом замедлении роста цен на товары и услуги. Об этом говорится в докладе Центробанка РФ «О денежно-кредитной политике».