«Куда скажет, туда и пойдём»: Кузнецова отреагировала на предложение Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Глава Крыма Сергей Аксёнов оценил ущерб от подтоплений в Ялте как катастрофический. По его словам, здесь сложилась наиболее тяжёлая ситуация из-за наводнения, передаёт РИА Новости.

Природная катастрофа. <...> Ущерб катастрофический во многом, особенно там, где прорвало русло рек. Некоторые люди полностью потеряли своё имущество, там восстановлению практически ничего не подлежит, — сказал Аксёнов журналистам. По...