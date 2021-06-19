«Куда скажет, туда и пойдём»: Кузнецова отреагировала на предложение Путина

https://static.news.ru/photo/9a9a8bce-d10c-11eb-9554-96000091f725_660.jpgАнна КузнецоваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова отреагировала на предложение президента Владимира Путина о включении её в федеральный список «Единой России». Она не смогла ответить на вопрос, пойдёт ли в парламент в случае победы на выборах, передаёт Znak.com.
По её словам, решение будет принимать глава государства.
Мы команда президента, куда скажет, туда и пойдём, — сказала она.
В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу поблагодарил Путина за доверие, которое тот выразил, предложив представлять партию власти на предстоящих выборах.
В ходе съезда Путин перечислил пятерых человек, которые, по его мнению, могут возглавить федеральный список партии на выборах в Государственную думу. По его словам, список могут возглавить министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелёва.
Позднее секретарь генсовета партии Андрей Турчак представил окончательную версию списка, полностью совпадающую с предложением Путина.