https://static.news.ru/photo/760e5dda-42ba-11ea-bac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мая Хужина/facebook.com

Глава Керченского городского совета Мая Хужина рассказала, что крымские чиновники навестили живущих в Керчи блокадников в день снятия блокады Ленинграда. Представители власти подарили ветеранам по батону белого хлеба и медали.

По словам руководителя горсовета, в настоящий момент в городе живёт одиннадцать человек, переживших это событие.

Символический хлеб из наших рук люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом, — написала она в Facebook.

На фотографиях старушки получают хлеб в пластиковом пакете от чиновниц, одетых в шубы. Некоторые пользователи соцсети заметили, что ветераны могли бы получить более значимые подарки.

Эти люди не нуждаются в подарках. Им нужно человеческое общение, доброта и уважение, — ответила на возмущения Хужина.

Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с ложечки покормил участников памятных мероприятий в честь Дня снятия блокады Ленинграда. Глава города посетил полевую кухню на Дворцовой площади вместе с группой чиновников и военных. Он попросил чечевицу и гречневую кашу с тушёнкой. Съев одну ложку, чиновник начал кормить собравшихся петербуржцев со своей тарелки.