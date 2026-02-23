Зимняя Олимпиада — 2026
Кружевные блины без разрывов и комков — простой рецепт с 150 мл кипятка, который меняет текстуру теста

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ажурные блины с красивыми дырочками всегда выглядят аппетитно, но часто рвутся при переворачивании. Я тоже сталкивалась с этой проблемой, пока не попробовала добавить в тесто один неожиданный ингредиент. Обычный кипяток делает блины прочными, тонкими и эластичными.

Для приготовления возьмите 150 г муки, 300 мл молока, 150 мл кипятка, 2 яйца, 50 мл подсолнечного масла, сахар и соль по вкусу. Смешайте яйца с молоком, добавьте сахар и соль. Затем влейте 150 мл крутого кипятка и сразу перемешайте. Постепенно всыпьте муку, а в конце добавьте масло. Оставьте тесто на 15 минут при комнатной температуре.

Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде. Благодаря кипятку тесто становится более эластичным, и блинчики легко переворачиваются. Они получаются тонкими, кружевными и не рвутся даже с начинкой. Этот способ всегда даёт отличный результат.

Ранее сообщалось, что многие отказываются готовить речную рыбу из-за мелких костей и риска пересушить мясо. Но есть простой способ, который решает сразу обе проблемы. Обычные надрезы перед жаркой делают рыбу намного удобнее при употреблении в пищу и вкуснее.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
