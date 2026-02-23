Кружевные блины без разрывов и комков — простой рецепт с 150 мл кипятка, который меняет текстуру теста

Ажурные блины с красивыми дырочками всегда выглядят аппетитно, но часто рвутся при переворачивании. Я тоже сталкивалась с этой проблемой, пока не попробовала добавить в тесто один неожиданный ингредиент. Обычный кипяток делает блины прочными, тонкими и эластичными.

Для приготовления возьмите 150 г муки, 300 мл молока, 150 мл кипятка, 2 яйца, 50 мл подсолнечного масла, сахар и соль по вкусу. Смешайте яйца с молоком, добавьте сахар и соль. Затем влейте 150 мл крутого кипятка и сразу перемешайте. Постепенно всыпьте муку, а в конце добавьте масло. Оставьте тесто на 15 минут при комнатной температуре.

Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде. Благодаря кипятку тесто становится более эластичным, и блинчики легко переворачиваются. Они получаются тонкими, кружевными и не рвутся даже с начинкой. Этот способ всегда даёт отличный результат.

