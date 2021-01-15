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Крещение Господне: традиции великого праздника в фотографиях

09:00, 16 января 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Важный для всех христиан праздник — Крещение Господне — в 2021-м отмечается в ночь с 18 на 19 января. Эта дата не меняется из года в год, а главной традицией по-прежнему являются купания в открытых водоёмах при любой погоде, даже самой суровой. Однако в этом году из-за COVID-19 и даже слишком сильных морозов, которые могут подкосить и без того уставших от инфекций людей, праздник может претерпеть изменения.

А пока NEWS.ru публикует кадры, на которых запечатлены главные моменты празднования прошлых лет.

Подготовка крещенский купелей

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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