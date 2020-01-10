https://static.news.ru/photo/fad75352-33bd-11ea-ab16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах могут быть внесены поправки, согласно которым продажа напитка с содержанием этилового спирта более 5% будет ограничены.

Об этом сообщил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Авторами поправок выступили создатели самого законопроекта о снятии запрета, который был принят нижней палатой парламента в первом чтении 13 декабря. Закон предусматривает разрешение организациям и индивидуальным предпринимателям осуществлять розничную продажу пива и пивных напитков на стадионах во время футбольных матчей. Полученные от этого средства предлагается направлять на развитие спорта в стране.

Было принято решение ограничить продажу пива и пивных напитков с содержанием этилового спирта более 5%, — передаёт ТАСС слова одного из авторов законопроекта Дмитрия Свищева.

Запрет на продажу алкогольной продукции на спортивных объектах действует в России с 1 января 2005 года.