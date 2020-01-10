https://static.news.ru/photo/fad75352-33bd-11ea-ab16-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах могут быть внесены поправки, согласно которым продажа напитка с содержанием этилового спирта более 5% будет ограничены.
Об этом сообщил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Авторами поправок выступили создатели самого законопроекта о снятии запрета, который был принят нижней палатой парламента в первом чтении 13 декабря. Закон предусматривает разрешение организациям и индивидуальным предпринимателям осуществлять розничную продажу пива и пивных напитков на стадионах во время футбольных матчей. Полученные от этого средства предлагается направлять на развитие спорта в стране.
Было принято решение ограничить продажу пива и пивных напитков с содержанием этилового спирта более 5%, — передаёт ТАСС слова одного из авторов законопроекта Дмитрия Свищева.
Запрет на продажу алкогольной продукции на спортивных объектах действует в России с 1 января 2005 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что против продажи пива на стадионах проголосовали 80% россиян, 46% объяснили свой выбор тем, что алкоголь может спровоцировать агрессию и беспорядки среди болельщиков во время матча. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные ВЦИОМ.