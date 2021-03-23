Кремль: Путин привьётся от коронавируса до конца дня

https://static.news.ru/photo/88de09d8-8bc0-11eb-8c68-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Глава России Владимир Путин пока не привился от коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, президент планирует провакцинироваться до конца дня. В настоящее время у Путина «идёт рабочий график» и рабочие встречи.

Пока ещё нет, но мы ожидаем, что до конца дня, вечером он прививку сделает, — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о вакцинации президента.

Песков также рассказал, что вакцинация Путина минимально повлияет на его рабочий график. Кроме того, он пока не знает, произойдёт это в медучреждении или на рабочем месте.

Как врач посчитает необходимым, так всё и будет сделано. Всё-таки это достаточно несложная процедура. И, учитывая президентский рабочий график, конечно, это будет сделано так, чтобы минимально повлиять на рабочее время президента, — цитирует ТАСС Пескова.

Накануне Путин заявил о намерении во вторник, 23 марта, сделать прививку от коронавирусной инфекции. Как уточнил Песков, вакцинация российского лидера не будет публичной. Пока остаётся неизвестным, какой именно препарат намерен использовать президент. Но в любом случае, как пояснил Песков, это будет одна из трёх российских вакцин. По его словам, в Кремле сознательно не будут говорить, какую именно прививку будет делать президент, поскольку все три российский прививки «абсолютно надежны и эффективны».

На данный момент в России разработано три препарата. Это «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова.

Ранее президент сообщил, что российские вакцины от коронавируса превосходят зарубежные препараты по степени защиты. Путин отметил, что их надёжность и безопасность неоспоримо подтверждается практикой. По словам лидера государства, «никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты». Он напомнил, что разрешение на применение российских препаратов выдали регуляторы 55 государств, писал NEWS.ru.