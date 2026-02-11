«Краб под шубой» — революция среди салатов: готовлю с сыром и орешками

Ищете салат, который удивит гостей и станет главным блюдом на празднике? Этот вариант с крабовыми палочками, сыром и грецкими орехами гарантированно соберет все комплименты.

Для салата мне понадобится: крабовые палочки (1 упаковка), яйца (4 шт.), колбасный сыр (200 г), отварная свекла (1 шт.), грецкие орехи (100 г), майонез.

Все ингредиенты предварительно отвариваю и охлаждаю. Яйца очищаю и натираю на средней терке. Колбасный сыр и охлажденные крабовые палочки также натираю на средней терке. Грецкие орехи слегка обжариваю на сухой сковороде для раскрытия аромата и затем мелко рублю. Охлажденную свеклу натираю на терке в отдельной миске и при желании слегка отжимаю от лишнего сока, чтобы салат не «поплыл». Собираю салат слоями, каждый из которых промазываю тонкой сеточкой майонеза: 1) Крабовые палочки, 2) Колбасный сыр, 3) Яичный слой, 4) Слой свеклы. Готовый салат посыпаю сверху щедрым слоем измельченных грецких орехов. Даю ему настояться в холодильнике 1-2 часа для пропитки.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.