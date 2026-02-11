Второму пособнику покушения на генерала Алексеева избрали меру пресечения Суд арестовал Павла Васина до 6 апреля по делу о покушении на генерала Алексеева

Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест Павла Васина, второго соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Сын ранее арестованного Виктора Васина будет находиться под стражей ближайшие два месяца, суд назначил ему тот же срок, что и отцу.

Ходатайство органов предварительного расследования удовлетворить. Избрать в отношении обвиняемого Васина П. меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 апреля 2026 года, — огласил постановление судья.

По данным ФСБ, Павел Васин играл ключевую роль в техническом обеспечении операции: он снабжал исполнителя Любомира Корбу и своего отца транспортом, а также приобрел видеорегистратор и трекер для слежки за маршрутами передвижения российских военных. Кроме того, обвиняемый помогал изымать оружие из схронов и собирал данные об адресах проживания объектов заинтересованности СБУ через интернет-ресурсы.

Ранее СК РФ сообщил, что пострадавший при попытке убийства генерал продолжает лечиться в одной из московских больниц. Киллер Любомир Корба подкараулил его в подъезде и трижды выстрелил в спину и скрылся. До прибытия медиков Алекссев потерял большое количество крови и попал в реанимацию.