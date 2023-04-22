Котел в Артемовске: что значит этот военный термин, смогут ли вырваться ВСУ Битва за Артемовск (Бахмут) вступает в завершающую стадию

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Эксперты убеждены, что битва за Артемовск (Бахмут) вступает в завершающую стадию. Утром 21 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что группировка украинских военных оказалась в окружении. Говоря на военном языке, попала в котел. Но во второй половине дня врио главы республики Денис Пушилин назвал это утверждение опрометчивым. С ним согласился связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин. Он заявил, что говорить об окружении ВСУ в Артемовске рано. Но российские военные, по его словам, продвигается «и днём, и ночью». По мнению военных экспертов, цель у них остается прежней — заключить подразделения ВСУ в котел. Что означает этот термин и близка ли развязка — в материале NEWS.ru.

«Оперативное окружение» — пока не котёл, но цель не меняется

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, говоря утром в пятницу, что подразделения ВСУ практически окружены, имел в виду взятие под контроль части дороги Бахмут — Часов Яр — Константиновка. Но это только одна из нескольких дорог, по которым продолжается снабжение украинской группировки в Артемовске, рассказал NEWS.ru российский военный аналитик Дмитрий Корнев.

«Ещё остаются просёлочные дороги, не находящиеся под контролем российской стороны, хотя они все обстреливаются нашей артиллерией. Это создаёт проблемы для ВСУ в городе, но снабжение продолжается. Так что если и котел, то получается, сильно дырявый. Но, думаю, что это только пока», — высказал мнение эксперт.

Преждевременные заявления о создании котла в Артемовске могут создать проблемы для продвижения российских сил, убеждён Евгений Пригожин.

«Они [ВСУ] находятся в так называемом оперативном окружении, когда дороги простреливаются. Но котла никакого нет. Поэтому идут тяжелые бои», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Эксперты полагают, что цели подразделений ВС РФ и ЧВК «Вагнер» в Артемовске не изменились: если украинские военные не сдадутся, их необходимо будет брать в котел.

Кто и как координирует ВСУ в Бахмуте

Координация подразделений ВСУ в городе проводится из населённого пункта Константиновка, расположенного в 30 километрах к западу от Бахмута, рассказал NEWS.ru военный журналист Виктор Сокирко.

«Там расположен штаб группировки украинской армии „Бахмут“. По сообщениям российского военного ведомства, параллельно с боями за город этот штаб был подвергнут массированному удару. В районе поселков Терны и Тоненькое в ДНР под огонь российской артиллерии попали три командно-наблюдательных пункта подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны», — напомнил военный журналист.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Есть ли шансы у ВСУ выйти из Артемовска

Бои за Артемовск военные эксперты называют частью битвы за Донбасс, но при этом добавляют, что они стали самыми длительными во время СВО, приобретя важный военно-стратегический смысл для обеих сторон. ВС РФ после Артемовска должны выйти на Славяно-Краматорскую городскую агломерацию, а затем бои могут перейти в степь, где нет населенных пунктов с многоэтажными постройками. ВСУ важно не допустить этого прорыва в ожидании увеличения западной помощи вооружением и боеприпасами.

Однако подразделения ВСУ в Артемовске фактически обречены, отметил в беседе с NEWS.ru российский военный эксперт полковник Михаил Тимошенко.

«Как произошло взятие украинских военных в котел в районе Артемовска? Наши подразделения прорвались по флангам противника, отсекая его от соседних частей. Те части ВСУ, которые остались внутри, подверглись уничтожению. Одновременно наши войска сомкнули фланги. Так и образовался котел», — рассказал военный эксперт.

Полковник Тимошенко уточнил, что дорога из Артемовска на Константиновку уже блокирована. В четверг украинские военные «ещё на ней брыкались, пытаясь помешать нашим закрепиться на дороге». Будут ли сдаваться оставшиеся в Артемовске украинские военные или стоять до последнего — зависит от их боевого настроя, заключил военный эксперт.

По мнению Тимошенко, ситуация в Артемовске соответствует ключевым положениям военной науки о котлах: перерезаны все коммуникации для подвоза боеприпасов, пресечена ротация личного состава, вывоз раненых. Главным достижением военные эксперты называют то, что подразделения ВСУ, находящиеся в Артемовске, лишены возможности его покинуть.

Что такое котел для ВСУ

Когда обороняющийся противник окружен со всех сторон, он находится в котле. Это значит, что его отсекли от других частей, захлопнули окончательно — отступать ему некуда и неприятель, по сути, обречен, отмечает Сокирко.

Военные учебники формулируют понятие взятия противника в котел как «попытку погрузить его в хаос, добиться паники и дезориентации». Противник обычно в такой обстановке теряет боеспособность и «сгорает».

«Операции на окружение, создание котлов и уничтожение крупных групп войск — это вершина военного искусства», — пояснил NEWS.ru военный аналитик Владислав Шурыгин.

Какие котлы бывают

Котлы бывает разными в зависимости от ситуации и особенностей местности, объяснил Михаил Тимошенко.

«Классический котел — это двойное окружение противника, когда образуется внутренний и наружный фронт. Внутренний фронт удерживает противника в котле, не даёт ему вырваться, при этом противника отсекают от тыла, помощь перестаёт ему поступать. Наружный фронт окружения не даёт возможности другим частям противника прийти окружённым на помощь, пробить для них проход», — рассказал NEWS.ru военный эксперт.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Можно ли обойтись в Артемовске без котла?

Особенностью ведения боевых действий в Донбассе стала городская и промышленная насыщенность этих мест, отмечают эксперты.

«Местность от Марьинки, Авдеевки до Артемовска, Соледара, Северска — это практически сплошная застройка, населённые пункты смыкаются. Здесь сплошные шахты, промышленные предприятия, железные дороги. Без котла было не обойтись — бои шли в Артемовске между многоэтажными домами», — продолжает Михаил Тимошенко.

Эксперт отметил, что российские военные хорошо изучили опыт боевых действий Красной армии в годы Второй мировой войны, когда котлы тоже часто применялись. Но, по сути, нынешние котлы — это уже другое слово в военной науке, хотя имеют много схожего.

Смогут ли ВСУ вырваться из котла в Артемовске

С оставшимся в Артемовске украинскими подразделениями продолжают сражаться ВС РФ и ЧВК «Вагнер», уточнил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

«На случай попытки ВСУ деблокировать, прийти на помощь осажденным нашим частям ещё нужна поддержка артиллерии, авиации, танков. Но маловероятно, что украинские военные попытаются это сделать. Теперь у них два варианта: либо плен, либо полное уничтожение».

Военный обозреватель Дмитрий Корнев, напротив, не исключает попыток украинской стороны прорваться на помощь к своим подразделениям в Артемовске. В беседе с NEWS.ru он предположил еще два варианта развития событий.

«Первый вариант, когда ВСУ выводят остатки своих подразделений из Артемовска, но выстраивают оборону уже за пределами города. Для этого у них уже есть окопы, которые они раньше подготовили. Потерь от этого у них особых не будет. Для них это будет пиар-проигрыш», — отмечает эксперт.

Второй вариант, по его мнению, заключается в том, что ВСУ могут попытаться деблокировать свои силы в городе.

«На бумаге это может выглядеть красиво, но в реальности осуществить такое будет для них очень сложно. Российское командование наверняка проработало подобное развитие событий и расположило на определенных участках резервы. Этому способствует господство российской авиации в воздухе над линией соприкосновения», — заключил эксперт.

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