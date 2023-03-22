Космонавт Кикина пройдет реабилитацию в Звездном городке

Фото: Роскосмос

Встреча Анны Кикиной

Вернувшаяся на Землю космонавт из Новосибирска Анна Кикина пройдет реабилитацию в Звездном городке. Она прилетела в Россию 22 марта в терминал аэропорта Домодедово, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на Роскосмос. В Россию Кикина вернулась в ковбойской шляпе, а в аэропорту ее встречали с букетом цветов.

Сегодня утром в Домодедово приземлился особый борт — в Россию вернулась единственная женщина в отряде Роскосмоса Анна Кикина! — рассказали в госкорпорации.

Космонавт вернулась на Землю еще 12 марта на корабле Crew Dragon. Экипаж приводнился недалеко от штата Флорида. Теперь космонавту предстоит реабилитация, несколько недель за ней будут наблюдать специалисты Звездного городка. Врачи определят дальнейший план восстановления после того, как проведут все необходимые обследования и возьмут пробы.

Анна Кикина находилась на МКС в составе группы вместе с Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым. Она стала первой из российских космонавтов, кто отправился на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом. Россиянка перешла на борт Международной космической станции 7 октября.

Выход Кикиной из капсулы космического корабля Crew Dragon, вернувшегося на Землю, ранее показали в прямой трансляции на YouTube-канале NASA. Пилотируемый корабль компании SpaceX приводнился на площадке в Мексиканском заливе.