Российский космонавт Олег Артемьев надеется встретить инопланетян. Он подчеркнул, что верит во внеземной разум.
Я еще пока мало летал, поэтому не успел еще их увидеть, — заявил космонавт на презентации своей книги.
Артемьев рассказал, что для психологической поддержки во время полёта на МКС космонавты получают планшеты с 60 гигабайтами музыки. На планшет космонавт сделал свою первую фотографию из космоса.
Олег Артемьев два раза летал в космос: в 2014 и 2018 годах.
Ранее NEWS.ru писал, что британские власти в 70-х годах не решались развенчать уфологию. В рассекреченных документах указано, что государственные службы призывали министров публично критиковать «чушь о летающих тарелках». Однако политики опасались, что такая позиция отпугнет избирателей, которые верят во внеземной разум. В частности, министр авиации Джеймс Уэллбеловед считал, что публично поднятая тема об НЛО расколет общество.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен