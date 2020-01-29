https://static.news.ru/photo/a350b52e-4290-11ea-9287-fa163e074e61_660.jpg Олег Артемьев Фото: artemjew.ru

Российский космонавт Олег Артемьев надеется встретить инопланетян. Он подчеркнул, что верит во внеземной разум.

Я еще пока мало летал, поэтому не успел еще их увидеть, — заявил космонавт на презентации своей книги.

Артемьев рассказал, что для психологической поддержки во время полёта на МКС космонавты получают планшеты с 60 гигабайтами музыки. На планшет космонавт сделал свою первую фотографию из космоса.

Олег Артемьев два раза летал в космос: в 2014 и 2018 годах.

Ранее NEWS.ru писал, что британские власти в 70-х годах не решались развенчать уфологию. В рассекреченных документах указано, что государственные службы призывали министров публично критиковать «чушь о летающих тарелках». Однако политики опасались, что такая позиция отпугнет избирателей, которые верят во внеземной разум. В частности, министр авиации Джеймс Уэллбеловед считал, что публично поднятая тема об НЛО расколет общество.