Пользователи Сети отреагировали на решение ОАО «РЖД» об отмене платы в туалетах на вокзалах. Многие комментаторы саркастически заявили, что инициатива перевозчика является показателем экономического роста и космических достижений.
Один из пользователей назвал бесплатные туалеты компенсацией за повышение пенсионного возраста. Некоторые участники дискуссии отметили, что из-за свободного входа уборные станут грязнее, передаёт «
Ещё один юзер соцсетей обратился к американскому инженеру Илону Маску с вопросом «Получил?».
Ранее News.ru писал, что туалеты на железнодорожных вокзалах страны станут бесплатными для всех. Это произойдёт с января 2020 года, но касается только тех станций, откуда отправляются поезда дальнего следования.
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