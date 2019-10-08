https://static.news.ru/photo/9f2cf714-e9da-11e9-9d79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пользователи Сети отреагировали на решение ОАО «РЖД» об отмене платы в туалетах на вокзалах. Многие комментаторы саркастически заявили, что инициатива перевозчика является показателем экономического роста и космических достижений.

Один из пользователей назвал бесплатные туалеты компенсацией за повышение пенсионного возраста. Некоторые участники дискуссии отметили, что из-за свободного входа уборные станут грязнее, передаёт « Ридус ».

Ещё один юзер соцсетей обратился к американскому инженеру Илону Маску с вопросом «Получил?».

Ранее News.ru писал, что туалеты на железнодорожных вокзалах страны станут бесплатными для всех. Это произойдёт с января 2020 года, но касается только тех станций, откуда отправляются поезда дальнего следования.