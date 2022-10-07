Косметолог оценила эффективность корейской косметики от прыщей Врач-косметолог Пестова: корейская косметика не избавит от прыщей

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Многоступенчатые системы ухода за лицом корейской косметики абсолютно неэффективны в борьбе с прыщами, рассказала «Газете.Ru» врач-косметолог и специалист по инъекционным методикам Виктория Пестова. Как подчеркнула специалист, это просто рекламный ход. Кроме того, наличие множества агрессивных компонентов в ее составе может впоследствии плохо сказаться на здоровье кожи.

От агрессивного воздействия множества компонентов нарушается барьер кожи, она становится тонкой и теряет здоровый вид. Это замечательные условия для усиления появления акне. Помните, не всегда большое количество средств пропорционально большому эффекту, — подчеркнула она.

Пестова также предостерегла от выдавливания прыщей и использования разогревающих мазей и компрессов, которые только создают благоприятные условия для акне и увеличивают площадь их появления.

Ранее издание Big Think сообщило, что вероятность появления акне могут повысить частый прием душа, дефицит витамина D и загрязненный воздух. Как уточняется, средства гигиены могут нарушить баланс микрофлоры кожи, но если ее не так часто «беспокоить», то она сама сможет «позаботиться» о себе.

Ученые также предположили, что от появления акне может избавить регулярная физическая активность — она снижает стресс, а также уменьшает воспаление и увеличивает приток крови к коже.