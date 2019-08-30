https://static.news.ru/photo/f616c64a-ccc5-11e9-8252-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачёв Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв прокомментировал отказ Польши звать Россию на годовщину начала Второй мировой войны.

Он удивлён, до чего власти готовы дойти в своём желании переписать историю, а также «предать своих же поляков, только под Волынью потерявших под пулями и топорами украинских националистов 60 тысяч своих соотечественников».

Поляки, пепел перестал стучаться в ваши сердца. Мне стыдно за вас. И мне противно, — заявил Косачёв.

По его словам, Польша своими действиями предала память бойцов Красной Армии, которые потеряли при освобождении «в общем-то чужой» страны 600 тысяч человек.

Ранее замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил, что Варшава хочет отметить годовщину начала войны в духе исторической правды. По его словам, Россию решено не приглашать из-за того, что Москва не заинтересована в его сохранении.

Как писал News.ru, в Министерстве иностранных дел России напомнили, кто разгромил нацизм и освободил Европу. Заявление прозвучало по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.