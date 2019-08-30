Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв прокомментировал отказ Польши звать Россию на годовщину начала Второй мировой войны.
Он удивлён, до чего власти готовы дойти в своём желании переписать историю, а также «предать своих же поляков, только под Волынью потерявших под пулями и топорами украинских националистов 60 тысяч своих соотечественников».
Поляки, пепел перестал стучаться в ваши сердца. Мне стыдно за вас. И мне противно, — заявил Косачёв.
По его словам, Польша своими действиями предала память бойцов Красной Армии, которые потеряли при освобождении «в общем-то чужой» страны 600 тысяч человек.
Ранее замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил, что Варшава хочет отметить годовщину начала войны в духе исторической правды. По его словам, Россию решено не приглашать из-за того, что Москва не заинтересована в его сохранении.
Как писал News.ru, в Министерстве иностранных дел России напомнили, кто разгромил нацизм и освободил Европу. Заявление прозвучало по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.