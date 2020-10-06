Роспотребнадзор: коронавирусу «комфортно» при любой погоде

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Погода и уровень влажности существенно не влияют на интенсивность распространения коронавируса. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она признала, что озвученные во время первой волны пандемии прогнозы о снижении в условиях более тёплой погоды циркуляции COVID-19 не оправдались.

Всё равно нужны дополнительные вмешательства для сдерживания распространения инфекции. Высокая температура никак не повлияла на интенсивность передачи вируса, высокая влажность тоже не повлияла, — цитирует Пшеничную «Интерфакс».

Она отметила, что вирус себя «чувствует комфортно» при любых условиях — как при высокой, так и при низкой влажности и температуре.

Ранее доктор биологических наук Ольга Калинина рассказала, кому можно не прививаться от коронавируса. Как писал NEWS.ru, вакцина не нужна людям, в организме которых есть антитела типа IgG.