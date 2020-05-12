Коронавирус выявлен ещё у двух пассажиров рейсов Москва-Сахалин

https://static.news.ru/photo/2e0c7fb4-9439-11ea-899c-fa163e074e61_660.jpg Фото: airportus.sakh/facebook.com

Ещё у двух пассажиров рейсов, прибывших из Москвы на Сахалин, выявлен COVID-19.

Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко. По его словам, всего в регионе зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом.

Заболевание зарегистрировано у двух мужчин, прибывших московскими рейсами. У одного пациента заболевание протекает без осложнений, а у второго развилась пневмония, — написал он в своём Telergram-канале.

По словам губернатора, на сегодняшний день в Сахалинской области лечение от коронавируса проходят 23 человека. 20 пациентов уже успешно завершили лечение и выписаны из больниц.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Сахалинской области решило ввести электронные пропуска на въезд в регион для всех, кроме местных жителей.