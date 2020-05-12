Коронавирус выявлен ещё у двух пассажиров рейсов Москва-Сахалин

Ещё у двух пассажиров рейсов, прибывших из Москвы на Сахалин, выявлен COVID-19.
Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко. По его словам, всего в регионе зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом.
Заболевание зарегистрировано у двух мужчин, прибывших московскими рейсами. У одного пациента заболевание протекает без осложнений, а у второго развилась пневмония, — написал он в своём Telergram-канале.
По словам губернатора, на сегодняшний день в Сахалинской области лечение от коронавируса проходят 23 человека. 20 пациентов уже успешно завершили лечение и выписаны из больниц.
Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Сахалинской области решило ввести электронные пропуска на въезд в регион для всех, кроме местных жителей.
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