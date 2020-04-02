Карантин подарил россиянам уйму свободного времени. Даже если человек работает на «удалёнке», у него освобождается порядка трёх-четырёх часов, которые раньше тратились на сборы и дорогу до офиса. Однако вместо изучения языков и занятий спортом, о которых так много говорили в начале карантина, многие россияне отдыхают исключительно перед телевизионным экраном. Аудитория телеканалов в середине марта выросла на 4% всего лишь за неделю. Тем не менее из-за низкого качества предлагаемого контента большая часть жителей России вскоре может перейти на просмотр YouTube. О том, как оторваться от экрана, а также о недостатках современного телевидения NEWS.ru рассказали эксперты.

Свободное время, которое люди планировали уделить полезным делам и увлечениям, сегодня тратится на отдых и расслабление. Отчасти это связано с тем, что оно появилось внезапно и принудительно - граждане морально не были к этому подготовлены. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила социальный психолог Наиля Бирарова. Для того, чтобы собраться и начать что-то делать, нужно заранее себя настроить и определиться с целями, поясняет специалист.

Выбор в пользу отдыха на карантине сделали порядка 70% людей. Иногда полениться и расслабиться полезно, однако если это происходит регулярно на протяжении длительного времени, может сформироваться устойчивая привычка. Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

Взять себя в руки поможет жёсткое расписание дня. Просыпаться следует по будильнику. Также психолог рекомендует сменить домашнюю одежду на офисную, а женщинам — сделать лёгкий макияж. Это поможет настроиться на рабочий лад.

«Серость» на телевидении

Между тем многие жители РФ, находящиеся на карантине, из-за большого количества свободного времени могут осознать несостоятельность российского телевидения и перейти на YouTube за более интересным контентом. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru выразил киновед и кинокритик Александр Шпагин.

АГН «Москва»

Эксперт полагает, что аудитория телеканалов в условиях карантина увеличилась примерно в три раза. И это позволяет захватить внимание среднего класса, который сегодня постепенно переходит на просмотр передач и фильмов в Интернете. Однако работники телеканалов этого не делают — в эфир пускаются посредственные и «серые» фильмы, считает кинокритик.

Сегодня на телевидении увеличилось количество «желтизны» и однообразного контента, потому что он считается надёжным. Россиянам показывают посредственные сериалы про «ментов», «серые» военные фильмы и шоу об отношениях. Карантин из-за коронавируса обнажил глубокий кризис российского телевидения, так как оно могло бы показать зрителю, на что способно, выпустить интересный контент и подсадить каждую аудиторию на свою «иглу». Но все сложили руки и оставили прежнюю сетку вещания. Из-за этого телевидение может потерять средний класс. А направление, которое выбирает эта прослойка, становится доминантой в обществе. Александр Шпагин киновед и кинокритик киновед и кинокритик

На карантине россиянам следовало бы показать работы таких режиссёров, как Маргарета фон Тротта и Фолькер Шлёндорф, считает кинокритик. Они являются яркой мейнстримовской классикой, но при этом не слишком «попсовы». Включить в программу также можно было такие сериалы, как «Крик совы». Картины о советском прошлом — наиболее яркие, считает Шпагин.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Первый канал, между прочим, на карантине пустил в эфир сериал „Заступники“. Он рассказывает о 60-х годах, но, несмотря на это, ужасно скучный, — сказал Шпагин.

Что касается программ на YouTube, то в них говорят о насущных проблемах современным языком. Кроме того, Интернет предлагает всё больше остроумных и живых передач, которые заставляют думать, отмечает эксперт. На телевидении же конкуренцию им может составить только «Вечерний Ургант».

Качественный контент способен помочь россиянам не просто пережить карантин, а провести время с пользой, переосмыслить некие события из своей жизни и узнать много нового. Поэтому специалисты предлагают руководствоваться правилом «мы - то, что мы смотрим» и подходить к выбору программ и фильмов очень требовательно.