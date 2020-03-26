https://static.news.ru/photo/0c2d128c-6f27-11ea-aeec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press

Согласно последним данным, к 26 марта коронавирусом в мире заразились более 471 тысячи человек, 21,3 тысячи умерли, свыше 114 тысяч выздоровели. В России зафиксировано 658 случаев заболевания. Выписаны по выздоровлении 29 человек. Вирус выявили в 55 регионах.

Обращение президента

Накануне президент РФ Владимир Путин озвучил целый ряд важных поручений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

Так, глава государства объявил следующую неделю (30 марта — 5 апреля) нерабочей. Сотрудникам будет сохранена заработная плата. Работа всех организаций, действующих для обеспечения жизнедеятельности города, будет продолжена.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ перенесено из-за пандемии. Путин подчеркнул, что в сложившихся условиях приоритетом должны стать здоровье и безопасность людей.

Также российский лидер предложил изменить схему расчёта больничных выплат, чтобы поддержать граждан, которые не могут работать из-за ограничений, связанных с COVID-2019. До конца текущего года больничные должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц.

Кроме того, президент считает необходимым дать компаниям малого и среднего предпринимательства отсрочку по всем отчислениям, кроме налога на добавленную стоимость (НДС). Распоряжение будет действовать в течение шести месяцев.

Поручения правительства

В связи с угрозой распространения коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин поручил Росавиации закрыть российские аэропорты для регулярных международных рейсов. Авиакомпании «Аэрофлот» и чартерным перевозчикам запретят с 27 марта летать как в Россию, так и за пределы страны.

Кабмин поручил руководителям федеральных органов исполнительной власти с 27 марта обеспечить перевод максимально возможного числа работников на удалённый режим работы.

Регионам порекомендовали отказаться от развлекательных мероприятий в торговых центрах, закрыть кинотеатры и запретить курение кальянов в общественных местах.

Также правительство поручило проработать мероприятия по господдержке сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости.